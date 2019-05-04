Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca Kaymakamı Temel Ayça, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve çok sayıdaki davetli ile birlikte Hakkari’nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ’Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali’nin açılışını gerçekleştirdi.

Festival açılışında yapılan konuşmaların ardından kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Soylu, bu coğrafyanın ülkemizin en önemli zenginliklerinden bir tanesi olduğunu belirtti. Bu coğrafyanın güzelliklerinin bütün dünyaya anlatılması gerektiğinin altını çizen Bakan Soylu, “Bu bizim hikayemizdir. Bizim hikayemizde medeniyetimiz, tarihimiz, zenginliğimiz, bize bırakılan medeniyet mirasının emanetleri, bu coğrafyanın kendi adına bakirliği, bütün bunlara rağmen insanlarımızın ve burada yaşayan hemşehrilerimizin hem alicenaplığı hem de misafirperverliği var. Tek bir amacımızın olması gerekir. Bu hikayemizi geleceğe huzur ve kardeşlik içerisinde bırakabilmektir. Bu coğrafyanın zenginliklerini elimizden alamaya çalışanlara müsaade etmeyelim. Bu coğrafyanın bir zenginliği daha vardır. O da bizim çocuklarımızdır. Onları hedefleriyle, idealleriyle, arzularıyla buluşturabilmek de temel sorumluluklarımızdandır. Hep birlikte bu sorumluluğu gerçekleştirme kabiliyetine sahip olabilmeliyiz. Biz doğru olanı yapalım ve doğru yoldan gidelim, insanlık için doğru olanı anlatmaya çalışalım. Biliniz ki doğrunun yardımcısı Allah’tır. Biz ona teslim olalım. Onun için buranın bütün güzelliklerini sadece kendi ülkemizin insanlarına değil, bütün dünyaya anlatalım” diye konuştu.

“BUNU SAĞLAYABİLECEK BİR ANLAYIŞA HEP BİRLİKTE SAHİP OLABİLİRİZ”

Bölgenin maden ocaklarının olduğunu ve bunun istifade edilmesi gerektiğine vurgu yapan Soylu, “Bakın buranın maden ocakları var. Coğrafyamıza ve insanlarımıza istifade ettirebiliriz. Sınır kapıları var, ticareti var, komşuları var her birinden buranın insanlarını daha iyi bir şekilde istifade ettirebiliriz. Bu bölgenin inanç turizmi ve tarımı var. Bunu daha iyi bir şekilde geliştirebiliriz. Buranın çocuklarının spora yatkınlığı var. Kayağından dağ sporlarına kadar, yürüyüşe kadar bunu yapabilmek kabiliyetleri var. Bunları daha fazla geliştirebiliriz ve bunları sağlayabilecek bunu etrafımızdaki coğrafyaya açabilecek bir anlayışa sahibiz. Bir taraftan Urumiye’den Tebriz’e kadar buranın hemen yanında bulunan sınırlarında milyonluk şehirleri, milyonluk kentleri var. Bunu sağlayabilecek bir anlayışa hep birlikte sahip olabiliriz. Bunu yapabilecek, gerçekleştirebilecek ve bunu ortaya koyabilecek, bize bırakılan büyük bir mirasımız ve tarihimiz var. Birbirimize sıkı kenetlenen, bunu iyi anlayan, aramıza nifak ve fitne sokmaya çalışanları da elimizin tersiyle itebilen, geleceği kucaklayabilen bir anlayışı ortaya koyabiliriz. Bunun bugün emarelerini de sonuçlarının bir kısmını da görebiliriz” şeklinde konuştu.

“BİZ BÜYÜK BİR MEDENİYETİN ÇOCUKLARIYIZ”

Kendi topraklarında bir ağaca hasret kalanların, bu coğrafyayı gördüklerinde cennetle eşleştirebilme kabiliyetine sahip olabileceğini ifade eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Parolamız şu olmalıdır; gelecek nesillerimize maliyet ve ağırlık bırakan değil, gelecek nesillerimize güzel Türkiye bırakan, birlik ve beraberlik bırakan, büyüyen bir Türkiye bırakan, birbirimizin dilini anlayan, birbirimizi kucaklayan, birbirinin gözlerine sevgiyle bakan bir Türkiye emanet edebilmektir. Bırakın geçmişe de çok kızmayalım. Şimdi bizi daha güzel şartlarla yarına taşıyan, elimizdeki sorumluluğu ortaya koyabilen bir anlayışı hep birlikte kucaklayalım. Kötüye hep birlikte karşı çıkalım, güzele hep birlikte sarılalım. Parolamız hep bu olsun. Bu şifrelerle sadece kendi ülkemize değil, dünyaya anlatabileceklerimize de anlatma kabiliyetine sahip olalım. Çünkü biz büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Biz güçlü bir hikayenin evlatlarıyız. Bu güçlü hikayeyle yarınlara adım atabiliriz. Kendi topraklarında bir ağaca hasret kalanlar bu coğrafyayı gördüklerinde cennetle eşleştirebilme kabiliyetine sahip olabilirler. Cennet coğrafyamızın ve güzel insanlarımızın alicenaplığını başkalarının hikayelerine hep birlikte ve başkalarının isteklerine, kötücül insanların düşüncelerine alet edenlere de fırsat vermeyelim.”

Etkinliğin çok muhteşem olduğunu sözlerine ekleyen Soylu, “Bereket de, rahmet de, yağmur da var. Aslında bu coğrafyanın tam anlamıyla bir fotoğrafını şu anda hep birlikte yaşıyoruz. Allah bizi birbirimizden ayırmasın. Bizim gördüklerimizi memleketin bütün insanları da görsün. Bilesiniz ki, huzurla buraya zenginlik ve güzellik geliyor, kardeşlik, üretim ve esas itibariyle bu topraklarda var olan keşfinin başkaları tarafından tekrar keşfedilmesi sağlanıyor” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından festivalin açılış kurdelesi; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın yanı sıra, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, gazetecilerden Nazlı Çelik, Ahmet Hakan, Fatih Altaylı ve Çetin Çetiner ve katılımcılar tarafından kesildi.

Açılış sonrası bisiklet yarışlarına start veren Bakan Soylu, daha sonra beraberindekilerle kano yarışlarını seyretti.