Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 5 saat burada kaldıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti. Erdoğan'a makam aracında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.