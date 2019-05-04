Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 5 saat burada kaldıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti. Erdoğan'a makam aracında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'da
04.05.2019 - 22:29 | Son Güncelleme: 04.05.2019 - 22:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 25. Olağan Genel Kurul ve Genel Merkez binasının resmi açılış törenine katıldıktan sonra Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne geldi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,
622265 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/622265.aspx
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