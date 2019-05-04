Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, " Azez ve Hakkari’de hain terör örgütü tarafından şehit edilen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak. Hain terör örgütü ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek." ifadelerine yer verdi.