Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, " Azez ve Hakkari’de hain terör örgütü tarafından şehit edilen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak. Hain terör örgütü ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek." ifadelerine yer verdi.
Bakan Albayrak: Kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak
04.05.2019 - 22:53 | Son Güncelleme: 04.05.2019 - 23:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şehit olan askerler için rahmet dileğinde bulundu.
Kaynak: DHA
Etiketler : Berat Albayrak,
622269 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/622269.aspx
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