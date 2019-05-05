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Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı terörist öldürüldü
05.05.2019 - 10:18 | Son Güncelleme: 05.05.2019 - 10:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Diztepe üs bölgesine dün yapılan saldırının ardından başlatılan hava destekli operasyonlarda şu ana kadar 5 PKK'lının öldürüldüğü bildirildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.
Etiketler : terörist,kuzey ırak,
622320 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/622320.aspx
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