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Bakan Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması
05.05.2019 - 10:21 | Son Güncelleme: 05.05.2019 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının yanı sıra garantör ülke olması nedeniyle KKTC halkının haklarını da her zaman korumaya ve oldubittilere müsaade etmemeye kararlıdır" dedi.
Etiketler : Hulusi Akar,
622322 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/622322.aspx
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