Katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye bölgesinde süren operasyonlara ilişkin de mesajlar verdi. "Türkiye kimseden izin almaz" diyen Oktay, Türkiye sınırının terörden temizlenene kadar operasyonların süreceğini ifade etti.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Aldığımız şehit haberleri ciğerlerimizi dağladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir hareketlenme görüyoruz. Terörle mücadele politikamız değişti biliyorsunuz, artık savunma konumunda değiliz, terörü kendi kaynağında etkisiz hale getiriyoruz.

KİMSEDEN İZİN ALMAYIZ

Karşımızda can çekişen bir terör örgütü var. Bunlar içeride darbe aldıkça dışarıda canlandırmaya çalışıyorlar. Türkiye sınırındaki teröristler temizlenene kadar operasyonlarımız sürecek. Türk ve Rus yetkililer Tel Rıfat'taki durumu görüşüyor.Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, kimseden bu konuda izin alamayız, Türkiye kararlıdır. Bizim adımlarımız her an hazırdır. Saldırılar olduğu andan itibaren anında karadan ve havadan ateş altına alındı ve operasyon başladı.

BURADAN AÇIKÇA İLAN EDİYORUM...

Buradan açıkça ilan ediyorum, bu tür saldırılar bizi yıldırmaz, sadece kararlılığımızı artırır. Şehitlik bizim açımızdan bayramdır. Şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin her türlü yanında durmaya devam edeceğiz.

S-400'LE İLGİLİ KARAR VERİLMİŞTİR

S-400'le ilgili karar verilmiştir. Türkiye bir anlaşmaya imza attıktan, söz verdikten sonra bu sözünü yerine getirir.

