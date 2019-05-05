Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Silopi ilçesine bağlı Uyanık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde öğrencileri piknik alanına bırakan servis aracı daha sonra aynı güzergahı kullanarak döndüğü sırada terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Araçta bulunan servis şoförü Servet Bilen (23) ve kardeşi Diyar Bilen (13), olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, operasyon başlatıldı.