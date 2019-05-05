Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da akşam ezanı kaçta okunuyor? İstanbul iftar vakti sorgulamaları başladı. İstanbul akşam ezanı saati 2019, İstanbul iftar vakti ne zaman soruları trendler arasına girdi. Peki İstanbul'da akşam ezanı kaçta okunuyor? İşte İstanbul akşam ezanı saatleri ve İstanbul iftar vakti ... İstanbul'da akşam ezanı saatleri aramaları başlarken İstanbul iftar vakti, İstanbul akşam ezanı saati sorgulamaları da başladı. Orucun üçüncü gününde Müslümanlar akşam ezanı kaçta okunuyor, İstanbul iftar vakti sorularını sormaya devam ediyor. Peki İstanbul'da akşam ezanı kaçta? İstanbul akşam ezanı saati 2019... Ramazan ayının üçüncü günü idrak edilirken Müslümanlar orucunu idrak ediyor. En çok arananlar arasına İstanbul'da akşam ezanı saatleri 2019 girdi. İstanbul'da iftar saat kaçta olacak? İstanbul akşam ezanı saati, İstanbul iftar vakti ne zaman? İşte İstanbul ezan saatileri 2019 ve İstanbul iftar vakti

İstanbul'da akşam ezanı kaçta okunuyor?

İstanbul ezan saatleri 2019 ve İstanbul iftar vakti burada. İstanbul’un çeşitli bölgelerindeki camilere mahyalar asıldı. Ramazan ayının habercisi mahyalar, ilk teravih namazı öncesi yakıldı. İstanbul'da oruç tutanlar İstanbul'da iftar vakitleri? diye merak ediyorlar. İşte il il iftar vakitleri, İstanbul'da oruç açılacak saat, İstanbul iftar vakti..

AVM VE TOPTANCILARDA RAMAZAN YOĞUNLUĞU



On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile alışveriş hazırlıklarını son güne bırakan vatandaşları tatlı bir telaş sardı. Vatandaşlar bu gece kalkılacak ilk sahur öncesi alışveriş merkezlerine ve toptancılara akın ederken, esnafın da satışlarla yüzü güldü. Alışverişi son güne bırakan vatandaşlar, alışveriş merkezlerinin kasalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Alışveriş merkezlerinin otoparklarında yoğunluk sebebiyle sürücüler yer bulmakta zorlandı.

“Alışverişi son güne bırakmanın cezasını çekiyoruz”



Ramazan alışverişini son güne bıraktığı için yoğunluğa yakalandığını aktaran Uğur Tepeltepe, “Mübarek Ramazan ayına sayılı saatler kala alışverişe çıktık, tabii biraz geç kaldık ama alışverişimizi bitirip yarın Ramazan'a hayırlısıyla başlayacağız inşallah. Çok fazla kalabalık var her tarafta, son güne kalmanın cezasını çekiyoruz. Fiyatlar ortalamanın üzerine” diye konuştu.

Ramazan hazırlıklarını ailesiyle birlikte yaptığı alışverişle tamamlayan Mehmet Kaya ise Ramazan'ın huzur ve bereketle geldiğini belirterek, “Ramazan geldiği zaman hayırlı ve bereketli şekilde geliyor, bizler de ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Alışverişimizi yaptık, hayırlısıyla Ramazanımızı en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. Tüm Müslüman âleminin Ramazan'ı huzurlu bir şekilde tamamlamasını temenni ediyorum” dedi.