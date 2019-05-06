KKTC'de Camilere gelen vatandaşlar, ilk teravih namazıyla ramazanın coşkusunu yaşadı. İlk teravih namazı kılındı ve dualar edildi. Bazı vatandaşlarda Kameraya ramazanı şerif getirdiği huzur ve mutluluğu temenni dileklerini belirti. 