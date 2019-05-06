Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC'de Camilere gelen vatandaşlar, ilk teravih namazıyla ramazanın coşkusunu yaşadı. İlk teravih namazı kılındı ve dualar edildi. Bazı vatandaşlarda Kameraya ramazanı şerif getirdiği huzur ve mutluluğu temenni dileklerini belirti.