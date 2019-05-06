KKTC'de Camilere gelen vatandaşlar, ilk teravih namazıyla ramazanın coşkusunu yaşadı. İlk teravih namazı kılındı ve dualar edildi. Bazı vatandaşlarda Kameraya ramazanı şerif getirdiği huzur ve mutluluğu temenni dileklerini belirti.
KKTC'de Ramazanın ilk teravih namazı kılındı
06.05.2019 - 00:33 | Son Güncelleme: 06.05.2019 - 00:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
KKTC'liler huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.
Etiketler : KKTC,
622456 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/622456.aspx
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