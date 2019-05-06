Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

İlk defa seçilen belediye başkanları, belediye meclis ve il genel meclis üyeleri için önümüzdeki günlerde yapılacak eğitimlerde yerel yönetimler konusunda bilgiler verilecek. Eğitim programları ağırlıklı olarak tecrübe paylaşımı şeklinde olacak. Belediyeler isterlerse eksik oldukları konularda da talepte bulunarak eğitim alabilecekler. Eğitimlerde özellikle kazandığı belediyelerde gönül belediyeciliği ilkelerinin tam anlamıyla yerine getirilmesi konusuna değinilerek, “94 ruhuna dönüş” vurgusu yapılacak.