Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini iletti. Liderler görüşmede Ramazan ayının İslam alemi ve tüm dünya için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ramazan tebriği
06.05.2019 - 13:35 | Son Güncelleme: 06.05.2019 - 13:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak Ramazan ayı dolayısıyla tebriklerini iletti.
Kaynak: İHA
Etiketler : lider,cumhurbaşkanı erdoğan,ramazan,tebrik,
622578 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/622578.aspx
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