Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Federasyon Başkanı Yunus Özkan, İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez’e güvenlik korucuları ve şehit ailelerine göstermiş olduğu hassasiyet için teşekkürlerini bir plaket ile iletti.

İHA’nın yaptığı haberlerde çok hassas duyarlı davrandığını dile getiren Özkan, sağduyulu haberciliğinden dolayı İHA yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etti.