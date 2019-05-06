Sarıyer’de bir alışveriş merkezinde bulunan bir kafede oturan 1'i kadın 2 kişi, motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler motosikletle uzaklaşırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Sarıyer'de 1'i kadın 2 kişiye yönelik silahlı saldırı
06.05.2019 - 16:15 | Son Güncelleme: 06.05.2019 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde motosikletli kişilerce 1'i kadın 2 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : sarıyer,kadın,saldırı,
622605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/622605.aspx
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