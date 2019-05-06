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Binali Yıldırım: 'YSK‘nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım'
06.05.2019 - 21:36 | Son Güncelleme: 06.05.2019 - 21:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Binali Yıldırım: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararı kamuoyuna duyuruldu. YSK‘nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar İstanbul’umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah.
Etiketler : binali yıldırım,
622634 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/622634.aspx
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