Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali için olağanüstü itirazını 7’ye karşı 4 oyla kabul etti. Seçim, 23 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Vekil başkan belediye meclisi üyeleri arasından seçilecek ve 23 Hazirana kadar İstanbul'u vekil başkan yönetecek.
23 Hazirana kadar İstanbul'u vekil başkan yönetecek
06.05.2019 - 22:24 | Son Güncelleme: 06.05.2019 - 22:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla İstanbul'da seçimler, 23 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Bu süreçte 23 Hazirana kadar İstanbul'u, belediye meclisi üyeleri arasından seçilecek vekil başkan yönetecek.
Etiketler : YSK,
622636 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/622636.aspx
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