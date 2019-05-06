Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali için olağanüstü itirazını 7’ye karşı 4 oyla kabul etti. Seçim, 23 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Vekil başkan belediye meclisi üyeleri arasından seçilecek ve 23 Hazirana kadar İstanbul'u vekil başkan yönetecek.