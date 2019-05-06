Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım: 'Seçimin patronu YSK kararını verdi. İstanbullular için hayırlı uğurlu olsun. Adaylığımın değişmesi söz konusu değil' dedi.

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