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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor
06.05.2019 - 23:39 |
Son Güncelleme:
06.05.2019 - 23:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor...
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
ömer çelik,
622643
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/622643.aspx
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