Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, YSK'nin İstanbul seçiminin yenilenmesi kararıyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili olağanüstü itiraz haklarını kullanarak 9 ana başlık altında delillerini YSK'ye sunduklarını hatırlatan Özel, bunlardan özellikle sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmaması yönündeki iddialarında çok ısrarlı olduklarını söyledi. Yaklaşık 6 bin 500 sandık kurulu başkanının, 13 bin civarında sandık kurulu üyesinin kamu görevlisi olmadığını tespit ettiklerini anlatan Özel, sandık sonuç tutanaklarının boş ve imzasız olduğu yönünde iddialarının bulunduğunu aktardı. Özel, "Kurul, 22 sayım döküm cetvelinin boş olduğunu, 101 sayım döküm cetvelinin imzasız olduğunu, bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdi" dedi. YSK'nin kararının 4'e karşı 7 üyenin oyuyla alındığını ifade eden Özel, "Herkes hür iradesiyle karara katıldı. Karar yeter sayısını aştık. 7'ye 4 bir karar çıktı. Hukuki görüşleri doğrultusunda karar verdiler. Hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Vicdani kanaatlerine göre karar verildi" diye konuştu.

EKREM İMAMOĞLU’NUN MAZBATASI İPTAL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen mazbatanın iptal edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine Recep Özel, "Mazbatanın iptali kararı da çıktı" ifadesini kullandı. Ara seçimlerin 2 Haziran'da yapılmasına ilişkin YSK kararı bulunduğunu, ancak o tarihe çok az süre kaldığını hatırlatan Özel, sandık kurullarının yeniden oluşması, oy pusulalarının yeniden basılması süreci düşünülerek 23 Haziran tarihinin belirlendiğini bildirdi.

AYNI ADAYLAR YARIŞACAK

Bir soru üzerine Özel, siyasi partilerin aynı adaylarla seçime gideceğini, ölüm veya istifa halinde adayların değiştirilebileceğini hatırlattı. Seçmen kütüklerinin yenilenmeyeceğini, sadece listelerden kısıtlı ve ölüler ile yerleşim yeri cezaevi olanların çıkarılacağını aktaran Özel, 18 yaşına girenlerin de listeye ekleneceğini dile getirdi.

ÇELİK: MİLLETİN İRADESİ YEGANE PUSULAMIZDIR

YSK’nın kararını değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Sürece saygı göstermediler şimdi sonuca da saygı göstermiyorlar. YSK, oy çokluğu ile bu kararı aldı. 'Milletin iradesine yeniden başvurun' diyor. En büyük hakeme başvurmanın karşısında herkesin saygılı davranması gerekir. Kendinizden eminseniz milletin iradesine yeniden başvurmaktan daha yüksek bir siyasal çalışma söz konusu olamaz. Milletin iradesine başvurmak her zaman için yegane pusulamızdır” dedi.

MHP: KARAR MEMNUNİYET VERİCİ

MHP Başkanlık Divanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararıyla ilgili, "MHP; Yüksek Seçim Kurulunun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararını saygı ile karşılamaktadır. Ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz bu kararın ter türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet vericidir" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKÇEKMECE VE MALTEPE İTİRAZINA RET

Bu arada Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti’nin Büyükçekmece ve Maltepe seçimlerinin iptal ve yeniden yapılması talebini ise reddetti.

BİNALİ YILDIRIM: İSTANBUL İÇİN HAYIRLI OLSUN

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada “YSK‘nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar İstanbulumuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah” ifadelerini kullandı. Yıldırım, kararın açıklanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada da, "İstanbul'a, İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik, inşallah bu kararımız yenilecek seçimlerde de devam edecek" diye konuştu.

EKREM İMAMOĞLU: HER ŞEY GÜZEL OLACAK

CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli'de iftar için bir ailenin evine misafir olduğu sırada, sosyal medya hesaplarından YSK'nin kararını değerlendirdi. İmamoğlu, "YSK'nin resmi açıklamasını bekleyeceğim. Ondan sonra beni bekleyin. Her şey çok güzel olacak." değerlendirmelerinde bulundu. Daha sonra kameralar karşısına geçen İmamoğlu, ses tonunu yükselterek yaptığı konuşmada Anadolu Ajansı’nı ve YSK’yı sert sözlerle eleştirdi. Bu arada CHP Parti Meclisi, kararı değerlendirmek üzere bugün saat 10.00’da toplanacak.