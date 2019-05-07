Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan Tapu Müdürlüğünde iş takibi karşılığı rüşvet alındığı ihbarı üzerine fiziki takip ve telefon dinlemelerine takip başlattı. Alınan yasal izinlerin ardından düzenlenen operasyonla müdürlükte çalışan 7 memur ve bir emlakçı gözaltına alındı. Şüphelilerin menfaat karşılığı kanunsuz ve usulsüz işlem yürüttükleri ve satın alma işlemlerinde kanunsuz bir şekilde aracı oldukları iddia edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.