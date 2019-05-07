Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecilerin kaldığı Türkiye’nin en büyük çadır kenti boşaltılıyor. AFAD koordinasyonunda Suruç’ta kurulan çadır kente, Suriye'nin Kobani kentindeki çatışmalardan kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine sığınan Suriyeliler bulunuyor. 35 bin kişilik çadır kentte Suriyeli sığınmacılar taşınmaya başlanırken, merkezin 21 Haziran tarihine kadar tamamen boşaltılması bekleniyor.