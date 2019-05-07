Olay Dereağzı Mahallesi Şenyurt caddesinde meydana geldi. İnşaat çalışması sırasında toprak kayması sonucu bir işçi beline kadar toprak altına kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu işçiyi çıkardı. Hafif yaralı işçi kontrollerinin yapılması için hastaneye götürüldü.
Beylikdüzü'nde toprak kayması
07.05.2019 - 13:30 | Son Güncelleme: 07.05.2019 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul, Beylikdüzü'nde inşaat alanında yapılan kazı sırasında beline kadar toprak altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı.
Etiketler : beylikdüzü,toprak kayması,
622743 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/622743.aspx
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