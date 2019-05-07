Alınan bilgiye göre, Yenikadın köyü yakınlarında askeri yasak bölgede hudut birliği askerlerince bir grup tespit edildi. Hudut askerleri yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen G.M, E.M, N.Ş ve G.Ş'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
07.05.2019 - 16:26 | Son Güncelleme: 07.05.2019 - 16:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakalandı.
Etiketler : Edirne,FETÖ,
622785 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/622785.aspx
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