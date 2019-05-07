Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yenikadın köyü yakınlarında askeri yasak bölgede hudut birliği askerlerince bir grup tespit edildi. Hudut askerleri yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen G.M, E.M, N.Ş ve G.Ş'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.