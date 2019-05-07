Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün Avrupa’daki sözde cephe organizasyonu olan Avrupa Kürt Demokratik Toplum Koordinasyonu İsviçre yapılanmasının sorumlusu yakalandı.

Şüphelinin, ayrıca koordinasyonun İsviçre Bern Fribourg alanları genel sorumlusu olduğu, PKK’ya müzahir derneklerin üst çatı federasyonu olan İsviçre Kürt Dernekleri Federasyonu başkanlığı görevini üstlendiği ve FEKAR’a bağlı olarak faaliyet gösteren Biel Kürt Kültür Derneği bünyesinde aktif olarak rol aldığı, bu doğrultuda Avrupa ve Türkiye’de PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetler yaptığı şeklinde bilgiler elde edildi. 65 yaşındaki M.M. isimli şüpheli, 2 Mayıs’ta Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

ÖRGÜTÜN PARA KASASI

İsviçre’de gerçekleştirilen terör örgütüne müzahir eylem, gösteri, etkinliklerde, örgütün Avrupa yapılanması olarak hareket eden çeşitli dernek ve sözde sivil toplum kuruluşları yöneticileri ile sorumlu düzeyde irtibat içerisinde olduğu, almış olduğu talimatları örgütün yurtdışında bulunan yapılanmalarına aktardığı, örgütün para kasası olarak örgüt adına finans kaynağı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlediği ve bahse konu etkinliklere iştirak eden müzahir kitleden bağış adı altında mali kaynak sağladığı, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı yöneticisi, saymanı olması sayesinde örgüte müzahir yapılanmaların eylem ve etkinliklerine finansal kaynak sağladığı, PKK/KCK terör örgütünün çağrılarına uyarak Diyarbakır ilinde farklı tarihlerde meydana gelen örgütün ajitasyon propagandasına dönüşen basın açıklaması, açık ve kapalı alan toplantısı ile bölücü terör örgütü mensuplarının cenazelerine defaten katılım yaparak kitleleri provoke ettiği, faaliyet ve demeçlerinin terör örgütünün sözde haber ajansları ile Fransız ve Alman basın kuruluşları 'Le monde' ve 'Franfuller Allgemeine' isimli gazetelerde de yer aldığı tespit edilen M.M., 6 Mayıs’ta çıkarıldığı adli makamlarca ‘silahlı terör örgütüne üye’ olma suçundan tutuklandı.