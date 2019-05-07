Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Merdivenler Mahallesi'nde 25 Temmuz 2000 tarihinde yaşanan olayda H.A. isimli şahıs, üvey kardeşi A.A. tarafından su anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabanca ile vurularak öldürüldü.



Olaydan sonra firar eden zanlı hakkında Malatya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada 19 yıl ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Aradan geçen 19 yılda kanundan kaçan A.A.’nın cinayeti işlediği köyde saklandığı istihbaratına ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.



Bugün sabah erken saatlerde İl Jandarma ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda cinayet zanlısı yakalanarak gözaltına alındı. 19 yıl aradan sonra yakayı ele veren zanlı, sağlık kontrollerinin ardından jandarma komutanlığına götürüldü.