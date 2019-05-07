Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine ilişkin kararın yeniden değerlendirilmesi talebini reddetti. Kurul toplantısında, İYİ Parti'nin İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine yaptığı itiraz görüşüldü. YSK, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine ilişkin kararın yeniden değerlendirilmesi talebini, kararın kesin olması nedeniyle reddetti.
YSK'den İYİ Parti'nin başvurusuna ret
07.05.2019 - 17:20 | Son Güncelleme: 07.05.2019 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
YSK, İYİ Parti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine ilişkin kararın yeniden değerlendirilmesi talebini reddetti.
Kaynak: AA
Etiketler : ysk,iyi parti,
622801 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/622801.aspx
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