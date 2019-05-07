Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesinin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. 23 Haziran'da yenilenecek seçime kadar İBB Başkan Vekili olarak görev yapacak olan Vali Yerlikaya, İBB Başkanlık binasına geldi. Yerlikaya basın mensuplarına açıklamada bulunmadı.