Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar vermesinin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. 23 Haziran'da yenilenecek seçime kadar İBB Başkan Vekili olarak görev yapacak olan Vali Yerlikaya, İBB Başkanlık binasına geldi. Yerlikaya basın mensuplarına açıklamada bulunmadı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İBB Başkanlık binasına geldi
07.05.2019 - 18:51 | Son Güncelleme: 07.05.2019 - 18:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
23 Haziran'da yenilenecek seçime kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanlık binasına geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ali Yerlikaya,
622826 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/622826.aspx
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