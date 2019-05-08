Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhalefet partileri de YSK’yı bu konuda eleştirerek “Aynı sandık kurulları ilçe seçimlerinde de görev yaptı. Bu durumda, İstanbul’daki tüm seçimlerin iptal edilmesi gerekirdi” görüşünü dile getiriyor. Ancak, YSK’nın resen seçimi yenileme yetkisi bulunmuyor. Hukukçular, seçim iptali veya yenileme kararı alınması için YSK’nın önünde itiraz başvurusunun bulunması gerektiğini dile getiriyor. İstanbul’daki ilçe seçimlerinin iptal dışında tutulmasının da ilçelerle ilgili herhangi bir olağanüstü itirazın bulunmamasından kaynaklandığı belirtiliyor. AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itirazında sadece İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin iptali talep ediliyordu. AK Parti’nin Büyükçekmece, MHP’nin ise Maltepe konusunda ayrı itirazları vardı. YSK, bu konuda da karar alarak her iki itirazı da reddetmişti. İstanbul’un diğer ilçelerinde seçimlerin iptal edilmesine yönelik olağanüstü bir itiraz başvurusu olmadığı için YSK’nın bu konuda resen (kendiliğinden) bir karar almadığı belirtiliyor.