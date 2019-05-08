Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararını almasının ardından CHP Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı toplantıda YSK’nın İstanbul kararı değerlendirildi, izlenecek yol haritası belirlendi. PM toplantısında bazı isimler seçimlerin boykot edilmesini istedi ancak bu görüş kabul edilmedi. 23 Haziran’da yenilenecek seçime tekrar katılma kararı alan CHP, yeniden Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul için aday gösterdi. CHP’nin, İmamoğlu’nun “Her şey çok güzel olacak” sözlerinin ise seçim süreci boyunca slogan olarak kullanacağı belirtildi.

İTTİFAK YELPAZESİ GENİŞLİYOR

CHP kulislerinde, tekrarlanacak İstanbul seçimi için muhalefet cephesinin tek blok olmak için strateji geliştirdiği konuşuluyor. Buna göre, 31 Mart seçimlerinde aday çıkaran Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Türkiye Komünist Hareketi (TKH), yeniden aday çıkarmayacağını açıkladı. 31 Mart seçimlerine bağımsız katılan TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek, bin 520 oy TKP’nin adayı Zehra Güner ise 10 bin 492 oy almıştı.

DSP’DEN DESTEK SİNYALİ

Saadet Partisi, Vatan Partisi ve DSP’nin ise 23 Haziran’da tekrarlanacak seçimlere aday gösterip göstermeyeceği ise netlik kazanmış değil. Bu partilerin de adaylarını geri çekerek, İmamoğlu’na destek vereceği kulislerde konuşulan konuların başında geliyor. DSP’nin 31 Mart seçimlerinde İstanbul’dan aday gösterdiği Muammer Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeniden aday olmayacağı sinyallerini verdi. Aydın, iptal kararına ilişkin “DSP’nin sessiz kalmayacağını, üzerine düşeni yapacağını” söyledi. Kulislerde bu açıklama TKP’nin ardından DSP’nin de tekrarlanan seçimlerde aday çıkarmayacağı şeklinde yorumlandı. DSP’li Muammer Aydın 30 bin 817 oy almıştı. 31 Mart mahallî seçimlerinde 17 bin 377 oy alan Vatan Partisi adayı İlker Yücel de yeniden aday olup olmayacağının partisinin Merkez Karar Kurulu toplantısından sonra belirleyeceğini açıkladı.

SAADET’TEN “KÜSKÜN HAMLESİ”

Kılıçdaroğlu, YSK’nın İstanbul kararını açıklamasından saatler sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile telefonla görüştü. İkilinin görüşmesinde Saadet’in İstanbul seçimlerinde aday çıkarıp çıkarmayacağı konusunun da gündeme geldiği belirtiliyor. Kulislere göre tekrarlanacak seçimlerde nasıl bir strateji izleyeceği üzerinde mesai yapan Saadet Partisi, seçimlerde yeniden aday gösterecek. Ancak İmamoğlu’na destek çağrısı yapacak. Saadet’in bu hamlesinin AK Parti’nin küskün seçmeni için bir alternatif oluşturmak olduğu öne sürülüyor. Saadet’in 31 Mart seçimlerindeki İstanbul adayı Necdet Gökçınar da İmamoğlu lehine adaylıktan çekilebileceğini söyledi. Seçimlerde 103 bin 364 oy alan Gökçınar “Ben hazırım partimin kararını bekliyorum” dedi.