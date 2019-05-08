Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2019 Fuarı'nda, Türkiye'nin uydu işletmecisi Türksat AŞ'yi ziyaret eden SpaceX Üst Yöneticisi Gwynne Shotwell, Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ve Türksat AŞ Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok'un da katılımıyla toplantı yapıldı.

Şen, Türksat 5A ve 5B uydularına ilişkin bilgi alışverişinde bulunulan toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin aktif uydu filosunda 3 haberleşme uydusunun bulunduğunu, Türksat 5A, Türksat 5B ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın yapım çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.

Dünyanın en büyük uydu fuarı olan Satellite 2019'da Türksat AŞ olarak yer aldıklarını ifade eden Şen, "Türkiye'nin en önemli uydu işletmecisi olan Türksat olarak fuar kapsamında uydu üretici ve işletmecileriyle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmelerimiz ülkemiz adına çok olumlu ve verimli geçti." dedi.

Şen, 31 derece doğu lokasyonuna atılacak Türksat 5A uydusunun, bir aksilik olmazsa 2020 yılının ikinci çeyreğinde ABD'nin Florida eyaletindeki fırlatma rampasından uzaya gönderileceğini bildirdi.

Bunun Türkiye için güzel bir deneyim olacağını belirten Şen, "Bu, gelecekteki projelere de kapı açacak. Yabancı şirketin, uzayla ilgili birçok gelecek projesi var. Birlikte çalışmak her iki şirkete de birçok fırsat sunacak." diye konuştu.

"UYDU ÜZERİNDE FAYDALI YÜK EKİPMANLARI MONTAJI BAŞLADI"

Ertok da Türksat 5A uydusunun yapımına Airbus DS firmasının Fransa ve İngiltere’deki tesislerinde takvime uygun şekilde devam edildiğini söyledi.

Uydunun panellerinin, iki ay önce İngiltere'nin Portsmouth şehrine getirildiğini anlatan Ertok, uydu üzerine faydalı yük ekipmanları montajının başladığını ifade etti.