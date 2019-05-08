Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanması içinde yer alan 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik Isparta Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından Isparta merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 yüzbaşı, 9 astsubay, 4 uzman çavuş ve 3 uzman erbaş olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalandı. Farklı illerde gözaltına alınan şüpheliler, Isparta Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine getirildi. 5 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına 16 ilde operasyon: 18 gözaltı
08.05.2019 - 13:54 | Son Güncelleme: 08.05.2019 - 13:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik Isparta merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 muvazzaf rütbeli asker gözaltına alındı.
Etiketler : FETÖ,operasyon,
622996 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/622996.aspx
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