Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında gözaltı kararı verilen FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanması içinde yer alan 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik Isparta Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından Isparta merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 yüzbaşı, 9 astsubay, 4 uzman çavuş ve 3 uzman erbaş olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalandı. Farklı illerde gözaltına alınan şüpheliler, Isparta Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine getirildi. 5 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.