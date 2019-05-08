Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov’u telefonla arayarak, uçak kazasında ölenler için başsağlığı diledi. Görüşmede Suriye konusu da ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya başsağlığı telefonu
08.05.2019 - 15:55 | Son Güncelleme: 08.05.2019 - 16:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov’u telefonla arayarak, uçak kazasında ölenler için başsağlığı diledi.
Etiketler : başsağlığı,mevlüt çavuşoğlu,telefon,rusya,
623025 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/623025.aspx
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