Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Bu kapsamda TKP ve bazı bağımsız adaylar seçime girmeyeceklerini ve CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı. Seçimlerde 30 bin 884 oy ile İstanbul’da dördüncü parti olan DSP’nin ise seçime katılıp katılmayacağı kararı merakla bekleniyor. DSP’nin İstanbul kararını bu hafta sonu yapılacak Parti Meclisi toplantısı sonrasında vereceği belirtiliyor. Karar öncesi CHP-DSP arasındaki görüşme trafiği hız kazandı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı dün DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi’yi ziyaret etti. Torun görüşmeye ilişkin “Süreci değerlendirdik. Görüş alışverişinde bulunduk. Diyaloğumuz önümüzdeki süreçte devam edecek” dedi. Erçelebi de DSP’nin İstanbul adayı Muhammer Aydın’ın çekilip çekilmeyeceğine ilişkin “Henüz o noktada değiliz. Yetkili kurullarımızı toplayıp değerlendireceğiz” dedi.



SAADET PARTİSİNDEN İKİ FARKLI AÇIKLAMA

Saadet Partisinden ise 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimlerine ilişkin iki farkı açılama geldi. Saadet’in adayı Necdet Gökçınar sosyal medya hesabından seçime katılacaklarını açıklarken, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, henüz karar vermediklerini söyledi. Karamollaoğlu “İstanbul seçimleri ile ilgili kararımızı geniş bir istişareden sonra vereceğiz” dedi.

31 Mart’ta 15 bin 427 oy alan Vatan Partisi de kararını netleştirdi. MYK’yı toplayan Genel Başkanı Doğu Perinçek seçimlere İlker Yücel ismiyle katılacaklarını duyuruldu.

Demokrat Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi ise seçime katılıp katılmayacaklarına yönelik henüz resmi bir açıklama yapmadı.