Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, 22 Mart'ta Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Dolunay Mahallesi kavşağında meydana geldi. Rümeysa Dirhemsiz'in kullandığı 52 DM 454 plakalı otomobile, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Ekrem D. yönetimimdeki 55 DY 621 plakalı kamyonet çarptı. Kazada takla atan otomobilin sürücü Rümeysa Dirhemsiz yaralandı.

48 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Fatsa Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Dirhemsiz, sevk edildiği Samsun'da özel bir hastanede 48 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Rümeysa Dirhemsiz'in evli ve 2 çocuk annesi olduğu belirtildi.

