Edilen bilgiye göre; uzun süredir İlyasdere Mahallesi’nde ramazan davulculuğu yapan Doğan Kama sabah görevini yapıp tüm köylüleri sahur vaktinde uyandırdıktan sonra evine gitti. Akşam saatlerinde aniden rahatsızlanan Doğan Kama geçridiği kalp kirizi sonucu hayatını kaybetti. Doğan Kama kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ramazan davulcusu Doğan Kama’nın ramazan ayında aniden hayatını kaybetmesi herkesi üzdü. 