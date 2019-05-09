9-29 Nisan tarihleri arasında tercihlerin alındığı 2018-YDUS'ta 15 alana ait yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek.