9-29 Nisan tarihleri arasında tercihlerin alındığı 2018-YDUS'ta 15 alana ait yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek.
2018-YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı
09.05.2019 - 11:00 | Son Güncelleme: 09.05.2019 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sonuçları açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : YDUS,ÖSYM,Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı,
623190 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/623190.aspx
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