Yüksekova istikametinden gelen ve ‘Kirpi’ adı verilen askeri araçlarla tanklardan oluşan konvoy, Şemdinli ilçe merkezine ulaştı. İlçe merkezinde alınan geniş güvenlik önlemleri kapsamında geçiş yapan konvoy, Irak sınırındaki askeri birliklere doğru hareket etti.
Sınıra askeri sevkıyat
09.05.2019 - 11:10 | Son Güncelleme: 09.05.2019 - 11:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden Irak sınırına askeri sevkıyat yapıldı.
Etiketler : Hakkari,
623192 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/623192.aspx
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