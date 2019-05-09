Yüksekova istikametinden gelen ve ‘Kirpi’ adı verilen askeri araçlarla tanklardan oluşan konvoy, Şemdinli ilçe merkezine ulaştı. İlçe merkezinde alınan geniş güvenlik önlemleri kapsamında geçiş yapan konvoy, Irak sınırındaki askeri birliklere doğru hareket etti. 