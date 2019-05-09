Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, merkez kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyona çıktı. Operasyonda sıcak temas sağlanan teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Yaralıların bölgeden helikopterle alındığı bildirildi.
Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.
Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralandı
09.05.2019 - 14:06 | Son Güncelleme: 09.05.2019 - 14:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'de, bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 jandarma personeli yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, merkez kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyona çıktı. Operasyonda sıcak temas sağlanan teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Yaralıların bölgeden helikopterle alındığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : tunceli,çatışma,şehit,
623250 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/623250.aspx
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