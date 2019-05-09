Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, merkez kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyona çıktı. Operasyonda sıcak temas sağlanan teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Yaralıların bölgeden helikopterle alındığı bildirildi. 
Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi. 