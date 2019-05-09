Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üç gün önce Oltu ilçesinde iftar sonrası 'Teravih namazına gidiyorum' diyerek evinden çıkan 75 yaşındaki Halis Gül’ün cansız bedeni dün sabah sulama kanalında bulunmuştu. Gül’in cenazesi, bugün Aslan Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye ilçe protokolü, yaşlı adamın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

