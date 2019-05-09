Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları;

KARA BULUTLARI BİRER BİRER DAĞITIYORUZ

İlerleyen süreçte istihdam da ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Devlet olarak istihdam konusunda geçmişte hiç olmadığı kadar çok teşvikler veriyoruz. Kara bulutları birer birer dağıtıyoruz.

BU OYUNU BOZMAKTA KARARLIYIZ

Faizi ve enflasyonu tetikleyen kur operasyonlarındaki en büyük amaç budur. Bu oyunu bozmakta kararlıyız. Türkiye’nin potansiyeli bunların üstesinden gelmeye yetecek düzeydedir. Hiçbir yaptırım ve bununla ilgili tehditler veyahut ambargo bizi durdurulamaz.

İş adamlarımız için ülkemizin her köşesinde ayrı fırsatlar vardır. Türkiye’ dünyanın 200 ayrı bölgesine ihracat yapan bir ülke gelmişse Allahın izni ile elimizden hiçbir şey kaçmayacaktır. İş ve sivil toplum insanlarımız dünyada ayak basmadık yer bırakmadıkça önümüz aydınlık demektir. Bu topraklardaki bin yılık varlığımız şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi başka türlü durduramayacaklarını görenler, umudumuza, moralimize, hedeflerimize ulaşma inancımıza saldırıyorlar.",

"RABİA'MIZA SAHİP ÇIKMAZSAK BİZİ BU TOPRAKLARDAN JİLETLE KAZIR GİBİ KAZIRLAR"

Bunu için her fırsatta tek millet tek bayrak tek vatan ve tek devlet diyoruz. Şayet Rabia’mıza sahip çıkmazsak, bizi bu topraklardan jiletle kazır gibi kazırlar. 82 milyon hep beraber bir olacağız kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız.

Yapılan iş, tespit edilen yolsuzluklar, hukuksuzluklar ve usulsüzlükler sebebiyle şaibeli hale gelen bir seçimin yenilenmesidir.

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