Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

MHP, sandıkta usulsüzlük yaptığı tespit ettiği 3 bin 725 kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Tespit ettiğimiz bu kişiler hakkında ‘seçim yolsuzluğu yapma ve görevi kötüye kullanmadan’ suç duyurusunda bulunacağız. Hazırlık yapıyoruz” dedi.

“BUNLAR HUKUKÇU DEĞİL!”

CHP ve İYİ Parti’nin İstanbul seçimlerinin iptalinin ardından YSK’ya başvurularını da değerlendiren Yıldız, “YSK’nın kararlarına karşı bir düzeltme yolu yok. Bu arkadaşlar şaşırmış vaziyettedir. Bunların ben hukukçu olduğundan şüphelenmeye başladım” diye konuştu.