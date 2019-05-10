FETÖ ile ilgili olarak mahrem yapılanma tarafından büfe telefonları ile aranarak irtibat kurulduğu tespit edilen, aralarında aktif olarak görev yapan subay (albay ve yüzbaşı rütbesinde olup aktif çalışanlar mevcut) ve astsubayların da bulunduğu çok sayıda şüpheliye yönelik İzmir merkezli Ankara, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Samsun, Mardin ve Siirt illerinde yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Tahkikat çok yönlü olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor.
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
10.05.2019 - 10:56 | Son Güncelleme: 10.05.2019 - 10:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir merkezli 11 ilde yapılan operasyonlarda, FETÖ ile ilgili olarak mahrem yapılanma tarafından büfe telefonları ile aranarak irtibat kurulduğu tespit edilen, aralarında aktif olarak görev yapan subay ve astsubayların da bulunduğu 20 şahıs gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmir,fetö operasyonu,
623449 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/623449.aspx
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