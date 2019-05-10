Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ ile ilgili olarak mahrem yapılanma tarafından büfe telefonları ile aranarak irtibat kurulduğu tespit edilen, aralarında aktif olarak görev yapan subay (albay ve yüzbaşı rütbesinde olup aktif çalışanlar mevcut) ve astsubayların da bulunduğu çok sayıda şüpheliye yönelik İzmir merkezli Ankara, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Samsun, Mardin ve Siirt illerinde yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Tahkikat çok yönlü olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor.