Bakanlıktan yapılan açıklamada, medyada, “Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin idari ve mali yönden İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlanacağı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Bu yönde alınmış bir kararın bulunmadığı vurgulanarak, hastanenin gerek insan kaynağı gerek tıbbi donanım yönünden güçlendirilerek sağlık hizmet sunumuna devam edileceği kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan Yedikule Hastanesi açıklaması
10.05.2019 - 11:45 | Son Güncelleme: 10.05.2019 - 11:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı tarafından, “Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlanacağı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, medyada, “Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin idari ve mali yönden İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlanacağı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık bakanlığı,yedikule hastanesi,açıklama,
623466 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/623466.aspx
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