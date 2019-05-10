Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, medyada, “Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin idari ve mali yönden İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlanacağı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bu yönde alınmış bir kararın bulunmadığı vurgulanarak, hastanenin gerek insan kaynağı gerek tıbbi donanım yönünden güçlendirilerek sağlık hizmet sunumuna devam edileceği kaydedildi.