Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sakarya Milletvekili Sofuoğlu instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Ekrem İmamoğlu destekçisi ünlülere sert tepki gösterdi. Kendisini bir motorcu parçası olarak nitelendiren Sofuoğlu, "Yazıklar olsun, nankörler! İmamoğlu'na sözüm yok ama fırsatı yakaladık, hadi AK Parti'yi ve Erdoğan'ı indirelim diye birlik olan milyonlarca seveni olan yediği kabı pisleyen ünlü nankörlersiniz" ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu'nun paylaşımı şu şekilde;

"Yazıklar olsun, nankörler! Bu ülkeyi yaklaşık 20 yıldır yöneten Recep Tayyip Erdoğan sayesinde her biriniz milyonersiniz, lüks hayatınız, milyonlarca takipçiniz var. İstanbul'a yapılan hizmetleri bizlerden çok sizler kullanıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'na sözüm yok ama fırsatı yakaladık hadi AK Partiyi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim diye birlik olan milyonlarca seveni olan yediği kabı pisleyen ünlü nankörlersiniz. Diyeceksiniz ki sen kimsin ben bir motorcu parçasıyım ama nankör değilim,ülkesine sınıf atlatan liderine sadık bir vatandaşım. (Bu arada ben siyasetçi filan değilim)."