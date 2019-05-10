Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesi Hüseyinbeyobası köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir, Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından askerlere yönelik el yapımı patlayıcının da kullanıldığı saldırıda ağır yaralandı. Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.