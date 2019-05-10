Akdeniz'de yaşanan sığınmacı trajedilerine yenisi eklendi. Tunus açıklarında batan teknede onlarca sığınmacı hayatını kaybetti.
Birleşmiş Milletler (BM) Göç Örgütü, Libya'dan denize açılan teknenin alabora olması sonucu en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Tunus Devlet Haber Ajansı ise ölü sayısını 70 olarak açıkladı. Batan tekneden 16 kişinin kurtarıldığı belirtiliyor.
BM verilerine göre yılbaşından bu yana Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan 400'den fazla kişi hayatını kaybetti.