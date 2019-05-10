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AK Parti MKYK toplandı
10.05.2019 - 16:16 | Son Güncelleme: 10.05.2019 - 16:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.10'da başlayan toplantının ardından saat 18.00'de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.
Etiketler : ak parti,mhyk,toplantı,
623526 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/623526.aspx
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