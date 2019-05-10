Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  örgütün mahrem TSK yapılanması içerisinde faaliyet yürüten örgütün sözde  sorumlularınca Ağrı'daki ankesörlü telefonlardan örgütsel amaçlı ardışık olarak  arandığı tespit edilen 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize  Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı merkezli Ankara ve  Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında halen aktif görevde bulunan bir albay, bir  yarbay, bir yüzbaşı, bir uzman çavuş ve 3 askeri öğrenci gözaltına alındı.

Diğer kentlerde yakalanan şüphelilerin Ağrı'ya getirileceği öğrenildi.