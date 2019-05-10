Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Ali Çeker’in baba evinin bulunduğu Kırıkhan ilçesi Özyörük Mahallesi'nde kurulan taziye çadırına gelen Bakan Akar ve kuvvet komutanları şehidin babası İsa Çeker’e başsağlığı dileğinde bulundu. Bakan Akar ve kuvvet komutanları daha sonra sınır birliklerini ziyaret etti.