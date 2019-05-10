Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğü ve İstanbul Halciler Derneğinin (HALDER) organize ettiği iftar programına AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım katılarak, hal esnafıyla birlikte iftar yaptı. İftar programına Yıldırım’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katıldı. Ezanın okunmasıyla birlikte 2 bin 500 hal çalışanı protokol üyeleriyle birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

“23 Haziran seçimleri inşallah İstanbul için hayırlara vesile olur”

Yıldırım, “Biz 2002’de iktidara geldiğimizde Kara Yolu Taşıma Kanununu o zaman iki parti var. AK Parti ve CHP var. Biz çalıştık ve genel kurulda 10 dakikada 56 maddelik kanunu geçirdik. Çünkü AK Parti’de, CHP’de destekledi, 10 dakikada geçti. Demek ki bir mesele herkesin katıldığı bir ortamda ele alınır ve ortak akılla ele alınırsa, çözülemeyecek bir meselemiz yok. Bunda da vakit geçmiş değil, hal yasasıyla ilgili, bundan sonraki süreçte gerekli katkıyı yapacağız ve herkesin beklentisini sağlayacak bir yasayı inşallah çıkartacağız. Kamu hal işletmeciliği içinde mutlaka olacak, bu iş kamunun içinde olması gereken bir iştir. 31 Martta seçim yaptık, şimdi o seçim yenileniyor. 23 Haziran’da tekrar sandığa gideceğiz. İstanbulluları bir daha yoracağız, keşke olmasaydı, olan işte hayır vardır diyoruz. İnşallah 23 Haziran seçimleri inşallah İstanbul için hayırlara vesile olur. Adaylarımız aynı, ben Cumhur ittifakının adayıyım, Ekrem İmamoğlu Millet İttifakının adayı, başka adaylarda devam edecekler varsa, onlar tekrar bu kampanya sürecinde bulaşacağız, dertleşeceğiz, projelerimizi anlatacağız. İstanbulluların kararını 23 Haziranda göreceğiz” ifadelerini kullandı.