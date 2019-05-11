Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, sandık kurulu başkan ve üyeleri mutlaka kamu görevlileri arasından seçilecek. Bu şekilde belirlenen sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılacak siyasi partilere talepleri halinde verilecek. 31 Mart’taki sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. Kısıtlılar ve kamu hizmetinden yasaklı olanların seçmen kütüğündeki kayıtlarına “oy kullanamaz” şerhi düşülecek. Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak. Ancak, ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar İstanbul İl Seçim Kurulunun belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek.