Buna göre, sandık kurulu başkan ve üyeleri mutlaka kamu görevlileri arasından seçilecek. Bu şekilde belirlenen sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılacak siyasi partilere talepleri halinde verilecek. 31 Mart’taki sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. Kısıtlılar ve kamu hizmetinden yasaklı olanların seçmen kütüğündeki kayıtlarına “oy kullanamaz” şerhi düşülecek. Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak. Ancak, ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar İstanbul İl Seçim Kurulunun belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek.
Sandık kurulunun isim listesi partilere önceden verilecek
11.05.2019 - 04:29 | Son Güncelleme: 11.05.2019 - 04:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi.
Etiketler : ysk,sandık kurulu,seçim listesi,
623636 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/623636.aspx
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